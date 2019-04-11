Son Dakika Haberleri: DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti

DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti

57 dakika önce

Ardahan'ın Damal ilçesinde DSP'den seçilen Damal Belediyesi Meclis Üyeleri Erol Birkoç ve Sürsafa Abdan istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti, System.String[]
Ardahan'ın Damal ilçesinde DSP'den seçilen Damal Belediyesi Meclis Üyeleri Erol Birkoç ve Sürsafa Abdan istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DSP'den meclis üyesi seçilen Damal Belediyesi Meclis Üyeleri Erol Birkoç ve Sürsafa Abdan, partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, yaptığı açıklamada, DSP'den Damal Belediye Meclis Üyesi seçilen Sürsafa Abdan ve Erol Birkoç'un AK Parti'ye geçtiğini söyleyerek, "Kendileri AK Parti ailesinin birer ferdi oldular. Birlikten güç doğar anlayışı ile AK Parti çatısı altında hizmet verecek olan değerli dostlarımıza partimize hoş geldiniz diyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte Damal İlçemiz için güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. İlçede göstermiş olduğu üstün başarı içinde ilçe Başkanımız Nevriye Derdiyok'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:59 Kaynak: İHA
Ardahan, Damal, AK Parti, Politika
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