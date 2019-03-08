DSP'li Yılmaz'dan Afiş ve Pankart Açıklaması

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz, "Ankaralı hemşehrilerimiz seçeneksiz değildir, Cumhuriyet'in başkentini bu kesimlere teslim etmeyecektir.

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz, "Ankaralı hemşehrilerimiz seçeneksiz değildir, Cumhuriyet'in başkentini bu kesimlere teslim etmeyecektir. Bütün hemşehrilerimi seçim kampanyamıza sahip çıkmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.



Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sıkıştığı iki kutuplu siyaset ortamında Ankaralı seçmenin karşısına üçüncü bir seçenek olarak çıktığını belirtti.



Adaletsiz seçim kampanyası yaşadıklarını ve yaklaşık bir haftadır yoğun baskılar ve tehditler aldıklarını ileri süren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Son günlerde Ankara'nın çeşitli cadde, sokak, bulvar ve köprülerinde asmış olduğumuz pankart ve afişlerimiz ne idüğü belirsiz kişi ve odaklar tarafından hunharca kesilmekte, koparılmakta ve yırtılmaktadır. Bu süreçte Ankaralı hemşehrilerimiz gördükleri bu çirkin manzara karşısında telefonla arayarak, faks ve mesajlarıyla üzüntülerini dile getirmişlerdir. Demokrasiyi içine sindirememiş bu kesimler, milyonlarca lira para harcadıkları seçim kampanyasında bizim helal alın terimizle ve emeklerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarımızı hazmedememektedirler.



Bu kesimler şunu bilmelidir ki yılmayacağız, yıldıramayacaksınız. Ankaralı hemşehrilerimiz seçeneksiz değildir. Cumhuriyet'in başkentini bu kesimlere teslim etmeyecektir. Bütün hemşehrilerimi seçim kampanyamıza sahip çıkmaya davet ediyorum."

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