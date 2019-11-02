Son Dakika Haberleri: DSP Lideri Aksakal: Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayız
Son Dakika Politika DSP Lideri Aksakal: Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayız

DSP Lideri Aksakal: Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayız

6 saat önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

DSP Lideri Aksakal: Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayız, System.String[]

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

DSP İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Çanakkale'ye gelen Genel Başkan Önder Aksakal, kongre öncesinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendirdi.Aksakal, "Türkiye kadim bir devlettir. Gerek Amerikan emperyalizmine, gerekse Rusya'nın bölgemiz üzerinde kurgulamaya çalıştığı hakimiyete karşı milli sınırlarımızı ve milletimizin bütünlüğünü koruyup, kollamakla yükümlü bu yapının yalnız bırakılmaması gerekiyor. DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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