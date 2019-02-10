Son Dakika Haberleri: DSP Lideri Aksakal Didim Seçim Ofisini Açtı

DSP Lideri Aksakal Didim Seçim Ofisini Açtı

27 dakika önce

Demokratik Sol Parti Didim ilçe seçim bürosunun açılışı DSP Genel Başkanı Önde Aksakal tarafından gerçekleştirildi.

DSP Lideri Aksakal Didim Seçim Ofisini Açtı, System.String[]
Demokratik Sol Parti Didim ilçe seçim bürosunun açılışı DSP Genel Başkanı Önde Aksakal tarafından gerçekleştirildi. Aksakal 31 Mart yerel seçimlerinde DSP'nin başarılı olacağını belirterek "Nasıl ki 2002'de iktidarı verdiysek 2023 iktidarı yeniden geri alacağız." dedi.

Açılışa Genel Başkan Aksakal'ın yanı sıra DSP Aydın İl Başkanı Bülent Cünlü, DSP Didim İlçe başkanı Talat Yenipazar, DSP Didim belediye başkan adayı Reyhan Güner ile az sayıda partili katıldı. Açılışta konuşan DSP Didim belediye başkan adayı Reyhan Güner seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, Didimlileri seçim ofisine beklediklerini dile getirdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 17 yıllık AK Parti iktidarında insanların yıldığını belirterek "İnsanlar DSP iktidarını özledi. Sizlerle olmaktan onur duyuyoruz. 2002'deki ABD'nin bölgemizde yapılandırmak istediği yapıyı DSP'nin efsanevi lideri Bülent Ecevit buna izin vermedi. DSP 31 Martta Türkiye'nin her yerinde iradesini koyacak. Bu ak güvercin altında pırıl pırıl adaylarımızla alandayız. 31 mart yetmez, Nasıl ki 2002'de iktidarı verdiysek 2023 iktidarı yeniden geri alacağız. Cumhuriyetimiz için laik devlet ve inançlarımız için bunu yapmak zorundayız." dedi.

Konuşmaların ardından İlçe seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Didim, Aksakal, Dsp, Politika
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