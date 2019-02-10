DSP Lideri Aksakal Didim Seçim Ofisini Açtı

Demokratik Sol Parti Didim
ilçe seçim bürosunun açılışı DSP Genel Başkanı Önde Aksakal
tarafından gerçekleştirildi. Aksakal 31 Mart yerel seçimlerinde DSP'nin başarılı olacağını belirterek "Nasıl ki 2002'de iktidarı verdiysek 2023 iktidarı yeniden geri alacağız." dedi.
Açılışa Genel Başkan Aksakal'ın yanı sıra DSP Aydın
İl Başkanı Bülent Cünlü, DSP Didim İlçe başkanı Talat Yenipazar
, DSP Didim belediye başkan adayı
Reyhan Güner ile az sayıda partili katıldı. Açılışta konuşan DSP Didim belediye başkan adayı Reyhan Güner seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, Didimlileri seçim ofisine beklediklerini dile getirdi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 17 yıllık AK Parti iktidarında insanların yıldığını belirterek "İnsanlar DSP iktidarını özledi. Sizlerle olmaktan onur duyuyoruz. 2002'deki ABD
'nin bölgemizde yapılandırmak istediği yapıyı DSP'nin efsanevi lideri Bülent Ecevit
buna izin vermedi. DSP 31 Martta Türkiye
'nin her yerinde iradesini koyacak. Bu ak güvercin altında pırıl pırıl adaylarımızla alandayız. 31 mart yetmez, Nasıl ki 2002'de iktidarı verdiysek 2023 iktidarı yeniden geri alacağız. Cumhuriyetimiz için laik devlet ve inançlarımız için bunu yapmak zorundayız." dedi.
Konuşmaların ardından İlçe seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. - AYDIN