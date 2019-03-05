DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!

DSP Lideri Önder Aksakal, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, partisinin belediye başkan adayı Bora Küçükçetin'in seçim bürosunun açılışına katıldı.

Açılışta partililere seslenen Aksakal, güzel bir dönemden geçtiklerini belirterek, şunları söyledi: " Türkiye'nin içine düşürüldüğü bu sıkıntılı süreçten çıkış yolunun, sadece ve sadece demokratik sol politikalarla ancak gerçekleşeceği artık toplumun bütün kesimlerince kabul edilmiş durumda. İktidardaki AK Parti Hükümeti ve onun payandası olan diğer partiler, bunu sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak algılamayın, parlamentodaki bütün partiler onların payandası. İktidarlarının devam etmesi için görev üstlenmiş durumdalar ve bu misyon ile çalışmaya devam ediyorlar. İttifaklar diye bir ucubeyi halkın önüne defakto bir şekilde getirdiler, 24 Haziran seçimleri öncesinde millet ne olduğunu anlamadan seçimlere gitti. Fakat sonra gördüler ki, bu ittifak işi başka bir iş. Türkiye'yi iki partili bir sisteme götürmek için Türk milletine kurulmuş bir tuzak olduğunu bu millet anladı."

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Kendisine yapılan eleştirilere de cevap veren Aksakal, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aksakal, " Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mıymış.' ya sen ne içtin kardeşim, bu içtiğinden bize de söyle de biz de kendimize gelelim. Ne içiyorsun sen Yahu Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapan sen, AK Parti'yi iktidarda tutan sen. Madımak'ta 37 tane insanı cayır, cayır yakarlarken 'şeriat isteriz' diye bağıranlarla seçimde ittifakı yapan sen. Atatürk'e kefere diyenleri koluna takan sen. Cumhuriyet'in değerlerini tüketen sen. AK Parti'ye seçim kazandıran ben miyim Gitmişim Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemişim de bilmem neymiş. Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zamandan beri ayıp oldu arkadaşlar Ne zaman suç oldu Türkiye'de siyaset yapanlar, devleti yönetenden randevu isteyemez mi 'Bu DSP nereden çıktı' diyorlar. Nereden çıkacak kardeşim, Ecevit bu milletin aklındaydı, yüreğindeydi, kalbinde yaşıyor. İşte Demokratik Sol Parti de 17 yıl önce teslim ettiği devleti yeniden geri alacak onun için buralardayız" diye konuştu.