DSP Lideri Önder Aksakal'dan Vefa Örneği

DSP lideri Önder Aksakal'dan vefa örneğiBALIKESİR - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Edremit, Burhaniye ve Bandırma'da seçim bürolarının açılışını yapmak üzere Ayvalık'a geldi.

DSP lideri Önder Aksakal'dan vefa örneği



BALIKESİR - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Edremit, Burhaniye ve Bandırma'da seçim bürolarının açılışını yapmak üzere Ayvalık'a geldi.

Manisa'daki seçim çalışmalarının ardından Edremit'e giderken, beraberinde bulunan DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kamber ile Ayvalık'ta geçen DSP Lideri Aksakal, Anadolu' Ajansı'nın eski muhabiri duayen gazeteci Ömür Bir'e de kısa süreli nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber'in kadim dostu olan gazeteci Ömür Bir ile birkaç dakikalığına da olsa sohbet etme imkanı bulan Önder Aksakal, daha sonra muhabirimize yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde sandıktan DSP'li adayların çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında DSP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Bülent Ecevit'in dürüstlüğünü şiar edinen adaylarla seçime girdiklerini kaydeden Önder Aksakal, Türkiye'de medyanın adil davranmadığını ve bu yüzden de seslerini duyurabilmekte zorlandıklarını ifade etti.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu

Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?

Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür