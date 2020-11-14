DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü

14.11.2020 23:10
DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

Demokratik Sol Parti'nin (DSP), Bilecik'te kuruluşun 35'inci yıl dönümü nedeniyle il başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu.

Demokratik Sol Parti'nin (DSP), Bilecik'te kuruluşun 35'inci yıl dönümü nedeniyle il başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu.

DSP'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla DSP Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel tarafından Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreni ardından bir açıklama yapan Demirel, "14 Kasım 1985' de resmen partileşerek Türk siyasi hayatında yerini almış ve o günden bu yana ülkemiz ve milletimiz için çözüm üretmeye devam etmektedir. Hepiniz yakından biliyorsunuz ki siyaset, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarının ifade tarzıdır. Ekonomi ise emek ve sermaye ikilisinin bir arada olması ve dayanışmasıyla anlam kazanabilir. Kısacası sermayenin olmadığı yerde emeğin, emeğin olmadığı yerde sermayenin tek başına bir karşılığı olamaz. Yaşam var olduğu müddetçe emek ve sermaye var olacaktır. Emek ve sermaye var olduğu müddetçe sağ ve sol kavramları var olmaya devam edecektir. Ülkemizin ve toplumsal değerlerimizin oluşturduğu insanca ve hakça bir düzen için çalıştığımız bu zorlu yolda Türkiye'nin yerli 'Sol'u olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız DSP'yi tanıyor, iyi biliyor. Bugün partimizin 35'inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in liderliğinde ülke yönetiminde üç kez yer almış olan Demokratik Sol Parti, Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki en önemli güvencesidir. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak bu güzel Cumhuriyeti bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, partimizin kurucusu Bülent Ecevit ile ilk Genel Başkanımız Rahşan Ecevit'i saygıyla yad ediyorum. Partimizde bugüne kadar emek vermiş tüm üyelerimize en içten minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Demokratik sol partinin 35'inci yaşını coşkuyla kutluyorum" dedi. - BİLECİK

DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü
DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü
DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk, Ekonomi, Bilecik, Dsp, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


Son Dakika

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