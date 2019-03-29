Son Dakika Haberleri: DSP'nin Avcılar Belediye Başkanı Adayından Suç Duyurusu

DSP'nin Avcılar Belediye Başkanı Adayından Suç Duyurusu

1 saat önce

İSTANBUL(AA) - DSP Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli hakkında suç duyurusunda bulundu.

DSP'nin Avcılar Belediye Başkanı Adayından Suç Duyurusu, System.String[]
İSTANBUL(AA) - DSP Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Hasan Sarı tarafından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, müvekkili Handan Toprak Benli'nin Avcılar Belediye Başkanlığı görevini yaptığı sırada, yakınlarını toplayarak belediye binasına gelen Deniz Hançerli'nin başkanlık katını bastığı iddia edildi.

Hançerli'nin, Benli'ye sinkaflı kelimeler kullanarak hakaret ettiği aktarılan dilekçede, bu anların videoya çekildiği kaydedildi.

Dilekçede, "Müvekkilin belediye başkanı seçilememesi için yıpratmak ve halk nezdinde itibarsızlaştırmak amacıyla çekilmiş olan bu video YouTube'da yayınlanmış ve 3 gün Avcılar halkının erişimine sunulmuştur. Tüm bu sebeplerden dolayı müvekkil maddi ve manevi anlamda mağdur olmuştur." denildi.

"Avcılar CHP'de küfür skandalı" başlığıyla yayımlanan video dikkate alınarak, Hançerli hakkında gerekli soruşturmanın yapılması istenen dilekçede, Deniz Hançerli'nin "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Turan Hançerli, Cumhuriyet Halk Partisi, Hanay Handan Toprak Benli, Avcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Cengiz Bozkurt, Oyunun Rengini Belli Etti Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DSP'nin Avcılar Belediye Başkanı Adayından Suç Duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]