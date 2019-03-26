Son Dakika Haberleri: DSP'nin Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Özbilge Lokma Dağıttı

DSP'nin Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Özbilge Lokma Dağıttı

56 dakika önce

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Murat Özbilge, seçim kampanyasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı.

DSP'nin Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Özbilge Lokma Dağıttı, System.String[]
Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Murat Özbilge, seçim kampanyasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı. Göreve seçilirlerse yapacakları projelere de değinen Özbilge, Partimizin projeleri 'Cumhuriyet kent umudum' başlığı altında topladı. Bunlar; sevgi kent, halk kent, güneş kent, üret kent, köy kent, bilim kent, teknokent, doğa kent ve kültür kent dedi.

DSP Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Murat Özbilge, yerel seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşa lokma dağıttı. Burada projelerinden de bahseden Özbilge, projelerinin özünde Atatürk anlayışının yattığını ifade ederek, Partimizin projeleri 'Cumhuriyet kent umudum' başlığı altında toplanmıştır. Bu Atatürk'ün Anadolu medeniyeti projesinden köklerini almaktadır. 10 başlıkta bunları topladık. Bunlar; sevgi kent, halk kent, güneş kent, üret kent, köy kent, bilim kent, teknokent, doğa kent ve kültür kent. Kentlerde maalesef sevgisizlik hakim. İkinci madde de halkımızın direk yönetime katılmasını sağlamayı amaçlıyor. Tekno kent ve bilim kent de bilim ve teknolojinin hakim olduğu, hurafelerden arındırılmış bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır dedi.

ÜRETİMDEN YANA OLAN BİR PARTİYİZ

Kültür kent ve diğer projeleri de anlatan Özbilge, Anadolu kültürümüzün zenginliği malum. Bursa'da kültür ve sanatın hakim olacağı bir anlayışı benimseyeceğiz. Güneş kent ise güneşimizden faydalanıp, göreve geldiğimizde güneş parkları kurup, bu kenti güneşle ısınır konuma getirmeyi amaçlıyoruz. Biz üretimden yana olan bir partiyiz. Üret kenti o yüzden önemsiyoruz. Ayrıca ulaşımda katlı kavşakların yanında havarayı da Bursa'ya getirip, bunu turizmle entegre edeceğiz diye konuştu. Vatandaşların da ilgisinin yoğun olduğu lokma dağıtımında uzun kuyruklar oluştu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirdiği Köpekler 150 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:23:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DSP'nin Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Özbilge Lokma Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]