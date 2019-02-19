DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Eski...
2 saat önce
DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu.
DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:07 Kaynak: AA
DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu
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