Son Dakika Haberleri: DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Eski...

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Eski...

2 saat önce

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu.

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Eski..., System.String[]
DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Muammer Aydın, İstanbul Barosu, İstanbul, Politika
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