DSP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Karakülçe Oldu
1 saat önce
DEMOKRAT Sol Parti'nin (DSP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe oldu.
DEMOKRAT Sol Parti'nin (DSP) İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı Selçuk
Karakülçe oldu.
DSP Genel Merkezi, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Daha önce İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten ardından da DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Selçuk Karakülçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:36 Kaynak: DHA
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