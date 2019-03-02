DSP'nin Ödemiş Adayı Demirkaya Oldu
1 saat önce
Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Ödemiş Belediye Başkanı Adayı Güngör Demirkaya olarak belirlendi.
Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Ödemiş Belediye Başkanı Adayı Güngör Demirkaya olarak belirlendi.
Demirkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ödemiş'in tek kadın başkan adayı olduğunu söyledi.
Uzun yıllar DSP'de görev yaptığına işaret eden Demirkaya, "Önümüzdeki haftadan itibaren
seçim çalışmalarına başlayarak Ödemiş'te kadın kolları, gençlik kollarını aktif hale getirerek çalışmalarımıza yön vereceğiz." dedi.
31 Mart seçimleri için ilçede DSP adayı olarak açıklanan Özgür Köksal, adaylıktan çekilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:00 Kaynak: AA
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