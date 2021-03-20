DSP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı Açıklaması - Son Dakika

DSP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı Açıklaması

20.03.2021 14:53
DSP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı Açıklaması, System.String[]

Demokratik Sol Parti (DSP) Parti Meclisi, Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında toplandı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Parti Meclisi, Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, son günlerde yaşanan "Andımız" tartışmalarının, Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne kastetmiş mihrakların oyunu olarak gösterildi. İstiklal Marşı ve Andımız'ın birbirleriyle çelişmeyen metinler olduğunu ifade edilen bildiride, "Sayın Cumhurbaşkanı kendisine yapılan telkinlerden sıyrılıp derhal bir kararname ile çocuklarımızın milli duygularını besleyecek olan Andımız'ın okullarda okutulmasını sağlamalıdır. Bu tarihi bir sorumluluktur." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa Mahkemesine açılan parti kapatma davasını yakından izliyoruz. Bugüne kadar HDP konusundaki görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşageldik ve önerilerimizi ortaya koyduk. Bugünden sonra konu yargıya intikal ettiğinden dolayı süreci izlemekle birlikte söz konusu davanın makul bir zaman diliminde sonuçlandırılması demokrasimizin ve hukuk sistemimizin uluslararası zeminde tartışılır olmasını önleyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin yasal sonuç doğurmayacağı bildirilen açıklamada, "Bu sözleşme, 6251 sayılı kanunla TBMM tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bir uluslararası sözleşme. Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle ortadan kaldırılamaz. Bu yanlıştan da ivedilikle dönülmelidir." ifadeleri kullanıldı.

İstiklal Marşı, cumhurbaşkanı, Türk, Dsp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı Açıklaması - Son Dakika


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