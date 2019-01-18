Son Dakika Haberleri: DSP Tek Başına Seçime Katılacak"

DSP Tek Başına Seçime Katılacak"

48 dakika önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP, Türkiye'nin 81 vilayetinde kendi adaylarıyla ve tek başına, hiçbir ittifak ve iş birliği olmadan seçime katılacak.

DSP Tek Başına Seçime Katılacak
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP, Türkiye'nin 81 vilayetinde kendi adaylarıyla ve tek başına, hiçbir ittifak ve iş birliği olmadan seçime katılacak." dedi.

Aksakal, parti yöneticileriyle Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri için, aday belirleme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerde bulunan Aksakal, "Kendi iktidarlarının sağlam kalabilmesi adına, ismine 'ittifak' dedikleri bir yapıyla toplumu iki partili bir siyasal sisteme yönlendirme çalışmaları var." diye konuştu.

Aksakal, DSP olarak Türkiye'nin demokratik parlamenter sistemden vazgeçmemesi gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"İttifakların tümünü reddediyoruz. 24 Haziran seçimlerinde yine ayak oyunlarıyla bu siyasi yapılanma hayata geçirilmişti. 31 Mart seçimlerine gidilirken DSP, Türkiye'nin 81 vilayetinde kendi adaylarıyla ve tek başına, hiçbir ittifak ve iş birliği olmadan seçime katılacak. Bu Adana'da da bu şekilde olacak, gerek büyükşehir belediye başkan adayımızı, gerekse de ilçelerdeki adaylarımızı önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtacağız."

Önder Aksakal, Türkiye'de ekonominin 17 yıldır kötü yönetildiğini belirterek, DSP'nin yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Türkiye, Aksakal, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniyespor'a Galibiyeti Getiren Golü Atan Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe Altyapısında Yetişmesi Dikkat Çekti AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar

5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:16:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DSP Tek Başına Seçime Katılacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]