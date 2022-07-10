DSP ve DP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

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Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kollar MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova'nın başkanlığındaki DSP heyetinin ziyaretinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, gelecek yaz yapılacak seçime ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini ve bayramın ardından tam anlamıyla sahada olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir günde gelinmediğini ifade eden Zengin, "Türkiye, demokrasisi kendi içinde pek çok yöntemi deneyerek buraya gelme ihtiyacını gördü. Kendi yaralarına baktı, sık seçimler, yaşanan problemler, bunun neticesinde buraya gelinmiş oldu. Bütün ülkelerin aradığı şey aslında daha güçlü hükümet, daha güçlü parlamento, hepsi beraber aslında aranan bir şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geldiğimiz noktası, vatandaşın bu arayışıyla alakalı." diye konuştu.

Tambova da parti olarak 2023 seçimlerine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Günübirlik söylemlerden ziyade daha kalıcı, yapıcı ve çerçevesi geniş muhalefet etmek gerektiğini kaydeden Tambova, oy oranlarına bakıldığında etkin bir muhalefet yapılmadığının görülebildiğini söyledi. Tambova, şu görüşleri dile getirdi:

"Mevcut başkanlık sisteminin, Türkiye'ye çok uygun olmadığı düşüncesindeyiz. Ama baktığınızda 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' söylemi tamam doğru ama şöyle bir eksiği var, tam bir temele oturmuyor. Onlarla da bu görüşümüzü paylaşıyoruz. Ayrıca 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diye bir sistem zaten yok, dünyada üç tane sistem var. Mutlaka iyi nedenlerle söylem geliştiriliyor ama bunu net olarak açıklayamadığınızda ya da dolu bir zeminde olmadığında ikna edici olmuyor."

"Masada altı tane parti var, yedinci yok"

Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal'ın başkanlığındaki DP heyeti de AK Parti'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Aysal, bayram dolayısıyla hem ziyarette bulunmak hem de ekonomideki gelişmelerin yanı sıra göç konusuyla ilgili ne gibi çözüm önerilerinin getirilebileceğine ilişkin bilgi edinmek istediklerini söyledi.

Altı siyasi partiyle iş birliği yaptıklarını anımsatan Aysal, önceliklerinin Türkiye'nin ileri gitmesi ve kalkınması olduğunu ifade etti.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ve emekli maaşlarındaki farkların henüz hesaplara yatmadığına ilişkin kendilerine çok fazla telefon geldiğini aktaran Hasan Aysal, bu konularla ilgili bilgi sordu.

Aysal, Zengin'in, "Altılı masada ne var?" sorusuna, "Masada 6 tane parti var. Yedinci yok yani. Yedinci diyorlar. Yedinci vallahi billahi yok. Onların bir araya gelmesi manifestodur. Yemek yiyip dağılsalar bile bir manifestodur." yanıtını verdi.

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Özlem Zengin ise Aysal'ın kendisine yönelttiği soruların çok kapsamlı konulara ilişkin olduğunu belirterek, kendilerinin de altılı masada, kamuoyuna yansıyan dışında ne olduğunu öğrenmek istediklerini kaydetti.

Demokrasi için muhalefetin önemine işaret eden Zengin, dar gelirli vatandaşları rahatlatmak için asgari ücrete yapılan zamları hatırlatarak, memur maaşlarına ilişkin farkların da muhakkak hesaplara yatacağını söyledi.

Göç meselesinin dünyanın meselesi olduğunu belirten Zengin, Türkiye'nin düzenli göç almadığını, ülkeye gelenlerin geçici sığınma statüsüyle geldiklerini dile getirdi.