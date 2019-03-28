Son Dakika Haberleri: DSV Türkiye, hava kargoda pazar payını yüzde 7’ye çıkardı

DSV Türkiye, hava kargoda pazar payını yüzde 7’ye çıkardı

1 saat önce

Hava kargo sektörünün ülkedeki ihracat faaliyetlerinin desteklenmesiyle büyümeye devam ettiğini söyleyen DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder, "Türkiye'deki en önemli ikinci hava kargo acentesiyiz.

DSV Türkiye, hava kargoda pazar payını yüzde 7’ye çıkardı, System.String[]
Hava kargo sektörünün ülkedeki ihracat faaliyetlerinin desteklenmesiyle büyümeye devam ettiğini söyleyen DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder, "Türkiye'deki en önemli ikinci hava kargo acentesiyiz. Gerçekleştirdiğimiz atılımlarla hava kargodaki pazar payımızı yüzde 7'ye çıkardık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 

Ekonomi
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