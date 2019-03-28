DSV Türkiye, hava kargoda pazar payını yüzde 7’ye çıkardı
1 saat önce
Hava kargo sektörünün ülkedeki ihracat faaliyetlerinin desteklenmesiyle büyümeye devam ettiğini söyleyen DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder, "Türkiye'deki en önemli ikinci hava kargo acentesiyiz.
Hava kargo sektörünün ülkedeki ihracat faaliyetlerinin desteklenmesiyle büyümeye devam ettiğini söyleyen DSV Türkiye
Genel Müdürü Ozan Önder, "Türkiye'deki en önemli ikinci hava kargo acentesiyiz. Gerçekleştirdiğimiz atılımlarla hava kargodaki pazar payımızı yüzde 7'ye çıkardık" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37
Kimliğine 40 Yıl Sonra Kavuşan Kadın, Dünyaevine Girdi!
Beşiktaş'ta Nicolas Isimat Mirin ile Yollar Ayrılıyor
Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar
Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor