Küresel kripto para borsası DSX'in CEO 'su Mike Rymanov, 2019'un gündemini belirleyecek 5 ana trendi açıkladı. Türkiye 'nin teknolojiye ilgi duyan genç ve dinamik nüfusu, küresel fintech devleri için ilgi çekici bir pazar oluşturduğu söyleyen DSX, Türk lirası üzerinden, Türkçe dil desteğiyle kripto alım satım hizmeti sunmaya başladı.Rymanov, Türkiye'nin 2019 yılında FinTech ve kripto alanında heyecan verici gelişmelere öncülük edeceğini belirterek, bu yıl en çok konuşulacak beş ana trendi şöyle açıkladı:Kripto paralara ilişkin yasal düzenlemeler 2019 yılında da artarak sürecek. Finans ekosistemini denetleyen yasal otoriteler, kripto para dünyasında da söz sahibi olmak isteyecek. Kripto para dünyasına adım atan büyük ölçekli finans kuruluşlarına 2019 içinde her geçen gün bir yenisi eklenecek.Günlük yaşamın her alanında pek çok işlem için kullanılan akıllı telefonlar, rutin finansal faaliyetler için de vazgeçilmez hale gelecek. Kimlik doğrulama ve güvenlikte, iki kişi arası transferlere ve alım satım işlemlerine kadar her türlü finansal işlemde öncelikli olarak akıllı telefonlar kullanılacak. 2020'de tümüyle nakitsiz bir topluma dönüşemesek de, bu güçlü hedefe bir adım daha yaklaşmış olacağız.İş dünyası 2019'da blockchain'i sadece finansal işlemler için değil; bugün pek çok sektörü etkileyen zorlukları ve süreçlerdeki engelleri daha etkin biçimde aşabilmek için kullanmaya başlayacak. Bu yıl en fazla öne çıkacak kullanım senaryolarının başında ise hissedar oylarının blockchain ile doğrulanması, bu sayede yıllık genel kurullarda şeffaflık ve güvenliğin sağlanması geliyor.Finans sektöründe bankalar ve diğer hizmet sağlayıcılar ile tüketici arasında dijitalleşme nedeniyle zayıflayan ilişki, yapay zeka teknolojisi sayesinde yeniden güçlenecek. Büyük veriyi ileri düzey iş analitikleriyle anlamlandıran yenilikçi teknolojiler, daha önce hiç bankacılık hizmeti almamış kişiler için bile kredi skorları belirleyecek.FinTech dünyasının 2019 gündeminde, bugüne kadar bankacılık veya geleneksel finans servislerine ulaşmakta güçlük çeken tüketiciye ulaşmak var. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda finansal erişimi teknoloji aracılığıyla artırmak, FinTech dünyasının büyümesinin en etkili yolu olarak görülüyor. Bu nedenle "önce mobil" stratejisi, yapay zeka destekli risk yönetimi ve blockchain tabanlı şeffaflık büyük önem taşıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul