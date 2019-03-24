Son Dakika Haberleri: Dsyb'nin Fuar Gezileri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Dsyb'nin Fuar Gezileri Hız Kesmeden Devam Ediyor

14 dakika önce

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, üyelerine Konya Tarım Fuarı için gezi düzenledi.

Dsyb'nin Fuar Gezileri Hız Kesmeden Devam Ediyor, System.String[]
Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, üyelerine Konya Tarım Fuarı için gezi düzenledi.

Gezi kapsamında ilk gün Konya Tarım, Tasımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı geziye katılan üyeler tarafından ziyaret edildi. Bir gece Konya'da konaklayan üyeler dönüş gününde, Mevlana müzesini ziyaret ederek, şehri gezdiler. Geziden son derece memnun ayrılan üyeler böyle bir gezi organize ettikleri için Birlik Başkanı Ergin Durgun'a teşekkür ettiler. Birlik Başkanı Ergin Durgun, geziye katılan birlik üyelerinin memnun kalmalarından mutluluk duyduğunu ifade etti. Gelen talepler doğrultusunda üyeler için yurt içi ve yurt dışı fuar gezileri düzenlemeye devam edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:54 Kaynak: İHA

Konya, Güncel
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