Son Dakika Haberleri: DSYB üyelerine Almanya Tarım Fuarı gezisi
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DSYB üyelerine Almanya Tarım Fuarı gezisi

7 saat önce

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, dünyanın önemli tarım fuarlarından olan Almanya Agritechnica Fuarına katıldı.

DSYB üyelerine Almanya Tarım Fuarı gezisi, System.String[]

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, dünyanın önemli tarım fuarlarından olan Almanya Agritechnica Fuarına katıldı.


Almanya'nın Hannover şehrinde iki yılda bir düzenlenen dünyanın önemli tarım fuarlarından olan ve geniş katılım bulan Agritechnica fuarına Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) üyeleri için gezi düzenlendi. Geziye birlik üyeleri ve ayrıca Karaevli Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Tekirdağ DSYB tarafından düzenlenen 3. Damızlık İnek Yarışmasının birincisi İsmail Ak ödül olarak katılım sağladılar.


Birlik Başkanı Ergin Durgun yaptığı açıklamada, "Üyelerimizin katıldığı fuar gezisinin faydalı olduğuna inanıyorum. Üyelerimiz de geziden memnun kalarak döndüler. Bilgi birikimi ve tecrübelerini arttırarak, Avrupalı meslektaşları ile görüşme fırsatı ve yeni teknolojileri inceleme fırsatı buldular" dedi.


Durgun, Damızlık İnek Yarışması birincisinin geziye ödül olarak katılmasını sağlayan DLG fuarcılığa, tur organizatörü ITF Tur'a ve katılımcılara teşekkür ederek bu tür gezilerin devam edeceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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