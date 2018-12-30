Dsyb Yönetim Kurulu Başkanı Durgun: "Buzağı Desteklemeleri Ödenmeye Başlıyor"
41 dakika önce
Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Durgun, 2017 yılına ait buzağı desteklemelerinin bakanlık tarafından Ocak ayının ilk haftasından itibaren yetiştirici hesaplarına yatırılmaya başlanacağının müjdesini vererek, hayvancılık desteklemeleri...
Tekirdağ
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Durgun, 2017 yılına ait buzağı desteklemelerinin bakanlık tarafından Ocak ayının ilk haftasından itibaren yetiştirici hesaplarına yatırılmaya başlanacağının müjdesini vererek, hayvancılık desteklemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
DSYB) Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Durgun, "İlimiz genelinde bin 500 üyemize 2017 yılında, 9 milyon TL buzağı desteği bakanlık tarafından ödenmiştir. Bunun 2 milyon TL'lik kısmı birliğimiz üyesi olduklarından dolayı hak ettikleri soykütüğü farkıdır. Yani birliğimizin yapmış olduğu soykütüğü çalışmaları ve kayıtları sebebiyle üyelerimiz bu farkı almaya hak kazanmıştır. Yine 2017 yılında ilimiz genelindeki üye işletmelerimiz, birliğimize ait süt analiz laboratuvarında yapmış olduğumuz süt analizleri sebebiyle 1 milyon TL ıslah amaçlı çiğ süt analiz desteği almaya hak kazanmıştır. Üyelerimiz 2017 yılında birlik üyesi olduklarından dolayı, birliğimizin yapmış olduğu faaliyet ve çalışmalar neticesinde süt analiz desteği ve soykütüğü buzağı desteği farkı olarak toplamda 3 milyon TL daha fazla devlet desteği almaya hak kazanmıştır. 2017 yılında üyelerimiz ortalama 6 milyon çiğ süt desteklemesi almaya hak kazanmıştır. Hedefimiz hizmetlerimizi ve oluşturduğumuz devlet destekleme farklarını arttırarak devam ettirmektir. Birlik olarak ilimiz hayvancılığına ve üyelerimize daha fazla katkı sağlamayı kendimize görev edinmiş bulunmaktayız. Üyelerimizin bize verdiği destek ve onlardan aldığımız güç ile bunu başaracağız" dedi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:50 Kaynak: İHA
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