DT, Açık Hava Yaz Oyunları'nda bu hafta "Totlar"ı izleyiciyle buluşturacak - Son Dakika

Devlet Tiyatrolarının (DT) Açık Hava Yaz Oyunları projesi kapsamında, bu hafta Ankara'da "Totlar" oyunu sahnelenecek.

Kovid-19 salgını sürecinde sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen proje kapsamında, DT'nin birbirinden farklı eserleri, her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği projede, bu hafta Ankara Devlet Tiyatrosunun "Totlar" oyunu Macunköy Yerleşkesi'nde "perde" diyecek.

İstvan Örkeny'nin yazdığı, Hilmi Ortaç'ın Türkçe'ye çevirdiği ve Adnan Erbaş'ın yönettiği oyunda, sakin bir Macar köyünde oğullarını savaşa yollayan Tot ailesinin hikayesi anlatılıyor.

Dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Gökçe Şener'e, ışık tasarımı Mustafa Bal'a, dans düzeni Özge Öztürk Ay'a ve müzikleri Kemal Günüç'e ait oyun, 9, 10 ve 11 Eylül'de akşam saat 20.30'da izlenebilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Moliere'in "Cimri" oyununu ise 16, 17 ve 18 Eylül'de Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında tiyatroseverlerle buluşturacak.