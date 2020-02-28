DT ve DOB şehitler için sanatsal faaliyetlere ara verdi - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi (DOB), Devlet Tiyatroları (DT) ve Güzel Sanatlar genel müdürlükleri, İdlib şehitleri için sanatsal faaliyetlerine 3 gün ara verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dilendi.

Açıklamada, " Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit olması sebebiyle, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.