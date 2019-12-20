DTB Başkanı Tefenlili'den dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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DTB Başkanı Tefenlili'den dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli'deki kuruyemiş firmalarının adını kullanarak piyasadan ürün almaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

DTB Başkanı Tefenlili'den dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli'deki kuruyemiş firmalarının adını kullanarak piyasadan ürün almaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Tefenlili, yaptığı yazılı açıklamada üyelerden aldıkları bilgiler neticesinde, ülke genelinde faaliyet gösteren bazı kötü niyetli kişilerin özellikle Denizli'deki kuruyemiş firmalarının adını kullanarak, incir, kestane, badem, fıstık gibi ürünler almaya çalıştığını tespit ettiklerini ifade etti.

Tefenlili, "Üreticilerimizin ve tüccarlarımızın dolandırıcılar tarafından mağduriyet yaşamamaları için adı geçen firmalar ile iletişime geçerek talebin doğruluğunu teyit etmeleri uygun olacaktır. Üretici ve tüccarlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını önemle tavsiye ediyorum. Dolandırıcılık vakası ile karşılaşıldığında mutlaka en yakın kolluk kuvvetlerine bilgi verilmelidir."

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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