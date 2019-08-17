Son Dakika Haberleri: DTÖ, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde küresel ticarette yavaşlamanın süreceği uyarısı yaptı
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DTÖ, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde küresel ticarette yavaşlamanın süreceği uyarısı yaptı

1 saat önce

Dünya Ticaret Örgütü, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde küresel ticarette yavaşlamanın süreceği uyarısını yaptı

DTÖ, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde küresel ticarette yavaşlamanın süreceği uyarısı yaptı, System.String[]
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de küresel ticarette yavaşlamanın süreceği uyarısını yaptı.

DTÖ tarafından yayımlanan son raporda yer alan ve dünya ticaretiyle ilgili farklı kriterlerin değerlendirilmesiyle hesaplanan birleşik göstergenin üçüncü çeyrekte ortalama 95,7'ye düşmesi öngörülüyor.
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Dünya Ticaret Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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