DTÖ, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde küresel ticarette yavaşlamanın süreceği uyarısı yaptı
1 saat önce
Dünya Ticaret Örgütü, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde küresel ticarette yavaşlamanın süreceği uyarısını yaptı
Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ), 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de küresel ticarette yavaşlamanın süreceği uyarısını yaptı.
DTÖ tarafından yayımlanan son raporda yer alan ve dünya ticaretiyle ilgili farklı kriterlerin değerlendirilmesiyle hesaplanan birleşik göstergenin üçüncü çeyrekte ortalama 95,7'ye düşmesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48
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