DTÖ: ABD Çin'e uyguladığı gümrük tarifeleriyle ticaret kurallarını ihlal etti - Son Dakika

DTÖ: ABD Çin'e uyguladığı gümrük tarifeleriyle ticaret kurallarını ihlal etti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifleriyle ticaret kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

DTÖ: ABD Çin'e uyguladığı gümrük tarifeleriyle ticaret kurallarını ihlal etti, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifleriyle ticaret kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

Pekin yönetiminin talebi üzerine, DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde kurulan panelin hazırladığı raporda, Çin'in, ABD'nin gümrük tarifelerinin ticaret kurallarını ihlal ettiğine yönelik başvurusu haklı bulundu.

Panelin 66 sayfalık raporunda, ABD'nin 2018'de Çin mallarına yönelik uyguladığı gümrük vergisinin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

Raporda, ABD'nin gümrük tarifelerini uygun hale getirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'den beri değeri 550 milyar doları aşan Çin ürünlerinin ithalatına gümrük vergisi getirerek Pekin yönetimine karşı yürüttüğü ticaret savaşında elini zayıflatacağı belirtiliyor.

Washington yönetiminin, DTÖ'nün ticaret kurallarını ihlal ettiğine dair bulgularını 60 gün içinde temyize götürme hakkı bulunuyor.

Karar Çin'i memnun etti, ABD tepkili

Konuya ilişkin olarak Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DTÖ'nün bulgusunun "memnuniyetle" karşılandığı belirtilerek, "ABD Yönetimi'nden DTÖ kararlarına tam saygı göstermesini ve çok uluslu ticaret sistemine uygun hareket etmek için pratik çalışmalar yapmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi ise DTÖ'nün ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelere ilişkin kararının, örgütün, "Çin'in 'teknoloji uygulamalarını' durdurmakta tamamen yetersiz olduğunu" gösterdiğini belirtti.

- ABD-Çin ticaret savaşı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere ilave gümrük tarifeleri getirmesiyle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DTÖ: ABD Çin'e uyguladığı gümrük tarifeleriyle ticaret kurallarını ihlal etti - Son Dakika Ekonomi

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