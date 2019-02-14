Dto Aliağa Şubesinden Ücretsiz İngilizce Kursu

Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, üye çalışanlarına ücretsiz İngilizce kursu vermeye başladı.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, üye çalışanlarına ücretsiz İngilizce kursu vermeye başladı.



Şube binasında verilen kurs öncesi DTO Aliağa Şubesi üyeleri arasında seviye tespit sınavı yapıldı.



Toplam 105 kişinin katıldığı sınavda seviyesi en düşük 25 üye çalışanı ücretsiz kurs imkanına sahip oldu.



Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, şube olarak ilk amaçlarının üyelerinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak denizciliğe katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Türk denizciliğinin global seviyelere çıkartılmasını desteklemek amacında olduklarını vurgulayan Şimşek, "Belki küçük bir adım olabilir ama hem kursiyerlere hem de firmalara büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buna benzer projelerimizin devamı gelecek." dedi.



Şimşek, 25 kişinin ardından talep olması durumunda kursun devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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