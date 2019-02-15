Son Dakika Haberleri: Dto Başkanı Erbaş ve 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Dto Başkanı Erbaş ve 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

37 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Didim Ticaret Odası (DTO) Başkanı Hilmi Erbaş ve 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dto Başkanı Erbaş ve 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Didim Ticaret Odası (DTO) Başkanı Hilmi Erbaş ve 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Didim'de jandarma ekiplerinin ilçede hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında operasyonlar başlatmıştı. Operasyonlar kapsamında ilk olarak 12 şüpheli adliyeye sevk edilmiş ve bu şüphelilerden 2'si tutuklanmıştı.

Yine aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Didim Ticaret Odası başkanı Hilmi Erbaş'ında olduğu 11 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Jandarmalar eşliğinde arka kapıdan içeriye alınırken "Bir açıklama yapacak mısınız?" diye sorulan bazı şüpheliler, "Duruşmanın sonrasında yapacağım" şeklinde yanıt verdi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erbaş, adliyeye çıkartıldığı esnada Didim Ticaret Odası yönetim kurulundan bazı isimlerin de adliyeye geldikleri görüldü. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:14 Kaynak: İHA

Didim, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 13:51:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dto Başkanı Erbaş ve 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]