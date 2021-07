DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 3 ayda 800 civarında üyesini bizzat ziyaret ederek bir rekora imza atı. Üyelerinin her zaman yanında olan Başkan Erdoğan, çeşitli iş kollarından isimler ile bir araya gelerek, sektörleri ve işleriyle ilgili gündemi değerlendirdi. Alanlarının duayen isimlerinden oluşan DTO üyelerinin mesleki tecrübelerinden de istifade eden Erdoğan; "Görüşmelerimizden edindiğimiz izlenimler ile aldığımız notlar, odamızdaki faaliyetlerimizin yol haritasını da çizecek. Değerli katkılarından dolayı Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizin her birine teşekkür ederim" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri M. Mesut Aygören, Okan Özgür, İsmail Gün, M. Kemal Özdemir ve Mustafa Kaynak ile DTO üyesi Halk Caddesi esnaflarından Muhammet Ali Öztürk'ü, iş yerlerinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan M. Mesut Aygören'i ofisinde ziyaret ederek güne başladı. Ziyaret sonrası Başkan Erdoğan; "Değerli büyüğümüzün, engin tecrübelerinden istifade ettik, sektörleri ve işleriyle ilgili istişarede bulunduk" dedi. Başkan Erdoğan daha sonra Halk Caddesi'ndeki DTO üyelerinden Muhammet Ali Öztürk'ü ziyaret ederek sektörleri, işleri ve caddelerindeki ticari hareketlilik üzerine görüş alışverişinde bulundu. Denizli Ticaret Odasındaki faaliyetleri hakkında da bilgilendirdi. Hayırlı işler diledi.

"Sektörleri ve pandemi sürecini değerlendirdik"

DTO Başkanı Erdoğan, DTO YİK Üyesi market sahibi İsmail Gün ile görüştü. Görüşme sonrası, ziyaretiyle ilgili olarak Başkan Erdoğan; "Sektörünün şehrimizdeki öncülerinden Denizli'mizin özgün markası Denizli Ticaret Odamızın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Gün'ü iş yerinde ziyaret ettik, sektörleri ve pandemi sürecinin etkileri ile ilgili görüşlerini ve önerilerini değerlendirdik. Düşünceleri, bizim önümüzdeki günlerdeki çalışmalarımıza da yöne verecek nitelikte altın değerinde tavsiyelerdi. Teşekkür ederiz" dedi. Başkan Erdoğan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSB) tesislerinde DTO YİK Üyesi tekstil sahibi M. Kemal Özdemir ile de bir araya geldi. Bu ziyaretiyle ilgili olarak da; "İhracatımıza büyük katkı sağlayan örnek bir iş adamımızı ziyaret ederek sektörleri, ihracatımız ve işletmelerinin faaliyetleri üzerine istişarede bulunduk. Verimli bir görüşme oldu" diye konuştu.

"YİK üyelerimizin önerileri, yol haritamıza yön verecek"

Başkan Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak; "Denizli Ticaret Odamızın sektörlerinde ve mesleklerinde örnek ve öncü durumundaki Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin tecrübelerinden faydalandık. Bu görüşmelerimizden edindiğimiz izlenimler ile aldığımız notlar, odamızdaki faaliyetlerimizde yol haritamızı da çizecek. Çok değerli katkılarından dolayı Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizin her birine tek tek teşekkür ederim. Yeniden kapılarını müşterilerine açarak hizmet sunmaya başlayan işletmelerimizi de yüzlerin gülmesinin kendilerini sevindirdi. Var oluş sebebimiz üyelerimizin her koşulda her zaman yanındayız. İşletmelerimizin yeniden açılmalarının sevinçlerine ortak olduk" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ