Üye Girişi
DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü - Son Dakika

DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü

06.07.2021 17:42
DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü, System.String[]

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 3 ayda 800 civarında üyesini bizzat ziyaret ederek bir rekora imza atı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 3 ayda 800 civarında üyesini bizzat ziyaret ederek bir rekora imza atı. Üyelerinin her zaman yanında olan Başkan Erdoğan, çeşitli iş kollarından isimler ile bir araya gelerek, sektörleri ve işleriyle ilgili gündemi değerlendirdi. Alanlarının duayen isimlerinden oluşan DTO üyelerinin mesleki tecrübelerinden de istifade eden Erdoğan; "Görüşmelerimizden edindiğimiz izlenimler ile aldığımız notlar, odamızdaki faaliyetlerimizin yol haritasını da çizecek. Değerli katkılarından dolayı Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizin her birine teşekkür ederim" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri M. Mesut Aygören, Okan Özgür, İsmail Gün, M. Kemal Özdemir ve Mustafa Kaynak ile DTO üyesi Halk Caddesi esnaflarından Muhammet Ali Öztürk'ü, iş yerlerinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan M. Mesut Aygören'i ofisinde ziyaret ederek güne başladı. Ziyaret sonrası Başkan Erdoğan; "Değerli büyüğümüzün, engin tecrübelerinden istifade ettik, sektörleri ve işleriyle ilgili istişarede bulunduk" dedi. Başkan Erdoğan daha sonra Halk Caddesi'ndeki DTO üyelerinden Muhammet Ali Öztürk'ü ziyaret ederek sektörleri, işleri ve caddelerindeki ticari hareketlilik üzerine görüş alışverişinde bulundu. Denizli Ticaret Odasındaki faaliyetleri hakkında da bilgilendirdi. Hayırlı işler diledi.

"Sektörleri ve pandemi sürecini değerlendirdik"

DTO Başkanı Erdoğan, DTO YİK Üyesi market sahibi İsmail Gün ile görüştü. Görüşme sonrası, ziyaretiyle ilgili olarak Başkan Erdoğan; "Sektörünün şehrimizdeki öncülerinden Denizli'mizin özgün markası Denizli Ticaret Odamızın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Gün'ü iş yerinde ziyaret ettik, sektörleri ve pandemi sürecinin etkileri ile ilgili görüşlerini ve önerilerini değerlendirdik. Düşünceleri, bizim önümüzdeki günlerdeki çalışmalarımıza da yöne verecek nitelikte altın değerinde tavsiyelerdi. Teşekkür ederiz" dedi. Başkan Erdoğan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSB) tesislerinde DTO YİK Üyesi tekstil sahibi M. Kemal Özdemir ile de bir araya geldi. Bu ziyaretiyle ilgili olarak da; "İhracatımıza büyük katkı sağlayan örnek bir iş adamımızı ziyaret ederek sektörleri, ihracatımız ve işletmelerinin faaliyetleri üzerine istişarede bulunduk. Verimli bir görüşme oldu" diye konuştu.

"YİK üyelerimizin önerileri, yol haritamıza yön verecek"

Başkan Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak; "Denizli Ticaret Odamızın sektörlerinde ve mesleklerinde örnek ve öncü durumundaki Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin tecrübelerinden faydalandık. Bu görüşmelerimizden edindiğimiz izlenimler ile aldığımız notlar, odamızdaki faaliyetlerimizde yol haritamızı da çizecek. Çok değerli katkılarından dolayı Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizin her birine tek tek teşekkür ederim. Yeniden kapılarını müşterilerine açarak hizmet sunmaya başlayan işletmelerimizi de yüzlerin gülmesinin kendilerini sevindirdi. Var oluş sebebimiz üyelerimizin her koşulda her zaman yanındayız. İşletmelerimizin yeniden açılmalarının sevinçlerine ortak olduk" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü
DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü
DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü
DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü
DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü
DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü

Yüksek İstişare Kurulu, İsmail Gün, Ticaret, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım 00:35 Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu 23:33 Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti 23:21 Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti
Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı 22:33 Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 21:51 Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor 18:23 Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı 18:06 Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Penaltılarda İspanya'yı 4-2 yenen İtalya, EURO 2020'nin ilk finalisti oldu Penaltılarda İspanya'yı 4-2 yenen İtalya, EURO 2020'nin ilk finalisti oldu         
00:40
Düzce'yi sel vurdu! Taşan derelerin yakınındaki evler boşaltılıyor Düzce'yi sel vurdu! Taşan derelerin yakınındaki evler boşaltılıyor         
00:13
Mardin'de işe gitmeyen genç doktor evinde ölü bulundu Mardin'de işe gitmeyen genç doktor evinde ölü bulundu         
23:26
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu         
22:22
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil         
21:21
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 01:13:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement