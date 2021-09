DTO Başkanı Erdoğan; "Ahilik, bizi biz yapan değerlerin vücut bulmuş halidir"

DENİZLİ (İHA) – Denizli Ticaret Odası (DTO ) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "816 yıllık köklü bir geçmişi olan ahilik, bizi biz yapan değerlerin vücut bulmuş halidir" dedi.

Denizli iş dünyasının Ahilik Haftasını kutlaya DTO Başkanı Erdoğan, "816 yıllık köklü bir geçmişi olan ahilik, bizi biz yapan değerlerin vücut bulmuş halidir. Cimriliği yasaklayıp eli açıklığı öğütleyen, aç gözlülüğü değil kanaat etmeyi, hile ve yalanı değil doğruyu ve doğru olmayı öğreten, örnek bir yaşam tarzıdır. Ustasından aldığı öğretiyi hem hayatına hem de işine yansıtabilen, onun çizdiği yoldan hiçbir yere sapmadan dosdoğru gidebilen kuşaklar yetiştirebilmemiz, ülkemizin yarınlarına yapılabilecek en önemli yatırımlardan biridir. Bu sayede, yarınlarımız olan gençlerimiz bizi biz yapan değerlerden kopmayacaklar. Milletçe aslımızı kaybetmeyecek, kim olduğumuzu ve niçin var olduğumuzu unutmayacağız. Burada en büyük sorumluluk ahilik geleneğinin devamı niteliğinde olan biz oda ve birliklere, sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Bizler, bu hassasiyetle, üyelerimizin her zaman her koşulda yanındayız. Genç girişimcilerimizi de aynı iş ahlakı ve inançla; ülkesine, devletine, milletine ve al bayrağına bağlı iş insanları olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimden iş kurmaya kadar her türlü desteği veriyoruz. Biliyoruz ki; onlara yapılan yatırım, en kıymetli ve en doğru yatırım. Çünkü, yarınlar onların. Onları iyi yetiştirmekle, geleceğimizi emin ellere emanet ediyoruz" diye konuştu.

2021 yılının " Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran" yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Erdoğan, "2021 yılı; Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran yılı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kutlanıyor. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımızın büyük emeği bulunan, yoğun mesai harcadığı, ülkemizin teklifi; Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın desteğiyle Unesco'nun anma ve kutlama yıl dönümleri programına alınan Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci yıl dönümünü de kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ