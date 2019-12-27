DTO Başkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "2020 yılı için belirlenen asgari ücret, işvereninden çalışanına kadar herkese hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2020 yılı için belirlenen yeni asgari ücretle ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu. Asgari ücret, iş barışının bozulmaması kadar üretimin ve işletmelerin varlığının sürdürülebilmesi için de önemlidir olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu sebeple her kesimi düşünerek tespit edilmek zorundadır! Şüphesiz, ülkemizin geleceğini inşa eden, üretimi ve hizmetiyle halkımızın refahını muhafaza eden çalışanlarımızın eşsiz emeklerine, bedel biçmek mümkün değil. Ancak, işverenlerimizin sadece kendilerinin değil çalıştırdıkları vatandaşlarımızın sorumluluklarını da üstlendiklerini de unutmamalıyız. Üretim ve emeğin kıymetini bilen halkımız da, işte bu bilinçle hareket etmektedir. Çok daha güzel bir Türkiye için el birliğiyle, omuz omuza ve emin adımlarla daha iyi bir geleceğe doğru yol almaktadır. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Biz, bu birlikteliğimizi muhafaza ettikçe, ülke olarak işimizi ve ekmeğimizi daha da büyüteceğimizden, büyük ve güçlü bir ailenin fertleri olarak yine aynı sofrada buluşup, hakça bölüşeceğimizden en ufak şüphem yok. Devletimiz ve iş dünyamız, bunun için elinden gelenin en iyisini yapmanın çabası içindedir. Dilerim, Allah da herkese bol iş, bereketli kazanç, sağlık ve ağız tadı versin" dedi. - DENİZLİ