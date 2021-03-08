DTO Başkanı Erdoğan kadın personellerini unutmadı - Son Dakika

DTO Başkanı Erdoğan kadın personellerini unutmadı

08.03.2021 15:42
DTO Başkanı Erdoğan kadın personellerini unutmadı, System.String[]

DTO personeli kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kadınların, toplumların kurucusu niteliğindeki ailenin temeli, medeniyetin de mimarı olduğunu vurguladı.

DTO personeli kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kadınların, toplumların kurucusu niteliğindeki ailenin temeli, medeniyetin de mimarı olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan, "Kadın, hayata düzen verendir. Kadın, disiplin demektir. Kadın, aynı zamanda özveri ve başarı demektir" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kadın oda personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Odalarının başarısında işlerine kadın elinin değmesinin büyük etkisi olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, gün dolayısıyla yayımladığı mesajında ise şu görüşlere yer verdi, "Kadın, hayata düzen verendir. Kadın, disiplin demektir. Kadın, aynı zamanda özveri ve başarı da demektir. Bizdeki eşsiz emekleri ve hayatımıza kattıkları ise yadsınamaz. Denizli'mizde iş hayatının temelidirler. Şehrimizdeki her 3 çalışandan 1'i kadındır. Lokomotif sektörümüz tekstil ve konfeksiyonun yükünü onlar çekmektedirler. Bugün Denizli Ticaret Odamızın başarısında en önemli etkenlerden biri de kadın çalışanlarımızdır. Personelimizin yaklaşık üçte ikisi kadındır. Denizli'mizde yönetiminde hem de başkan yardımcısı olarak kadının yer aldığı nadir sivil toplum kuruluşlarından biriyiz" dedi.

"Kadına verdiğimiz önem ortadadır"

Kadınların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bugüne kadarkinden farklı bir anlayışla, göreve gelirken oluşturduğumuz listelerde, odamızın diğer idari kurullarında da kadınlarımıza mümkün mertebe, geçen dönemlere göre ise daha fazla yer verdik. Dolayısıyla, kadına verdiğimiz önem ortadadır. Kadınlar, toplumun temel taşlarıdır. Birer anne olarak hem çocuklarının hem de tüm halkın ilk öğretmenleridir. Bireylerin yetişmesi ile aile ve toplum bilincine ulaşmasındaki, mihenk taşlarıdırlar. Dünyanın yarısını kadınlar oluştururlar; diğer yarısını da yine kadınlar yetiştirirler. Ayrıca, bizim gibi emek yoğun sektörlerin geçim kaynağı olan yaşam alanlarının lokomotifidirler; yol almasındaki en önemli güçtürler. İnsanlığın gelişim serüvenin ana teması da dünyada medeniyeti inşa eden kadınlardır. Onların hakları ödenmez. Kadınlar bir gün değil her gün hatırlanmalıdırlar. Bunca emekleri varken kadın cinayetleri, bizleri çok üzmektedir. Kadınlarımızın ölmesini öldürülmesini değil, yaşamasını ve yaşatmasını istiyoruz. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Sevdiklerinizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dilerim" diye konuştu. - DENİZLİ

DTO Başkanı Erdoğan kadın personellerini unutmadı
DTO Başkanı Erdoğan kadın personellerini unutmadı
DTO Başkanı Erdoğan kadın personellerini unutmadı
DTO Başkanı Erdoğan kadın personellerini unutmadı
DTO Başkanı Erdoğan kadın personellerini unutmadı

Kadınlar Günü, Ticaret, Denizli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DTO Başkanı Erdoğan kadın personellerini unutmadı - Son Dakika


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