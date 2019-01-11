Dto Başkanı Kıran: "Antalya Deniz Turizminin Merkezi ve Göz Bebeği"

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran, Antalya'nın Deniz turizminin merkezi olduğunu belirterek, "Hem İMEAK Deniz Ticaret Odası hem de Antalya Şubesi olarak, Antalya'nın deniz turizminin sorunları ile yakından ilgileniyoruz" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran, Antalya'nın Deniz turizminin merkezi olduğunu belirterek, "Hem İMEAK Deniz Ticaret Odası hem de Antalya Şubesi olarak, Antalya'nın deniz turizminin sorunları ile yakından ilgileniyoruz" dedi.



İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın İstanbul'da gerçekleştirilen yeni yılın ilk meclis toplantısına katılan Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Başkan Tamer Kıran, Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu ile bir araya geldi.



Antalya'ya gösterilen ilgiye teşekkür eden DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, "Antalya'da denizcilerimizin sorunlarının çözümünde her zaman bizlere destek olan başta Başkanımız Tamer Kıran olmak üzere Başkan Yardımcılarımıza ve yönetim kurulu ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu destek ile Antalya'mızda denizciliğimizin daha da gelişmesi adına projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.



Kıran: "Antalya'nın deniz turizminin sorunları ile yakından ilgileniyoruz"



İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Antalya'nın Deniz turizminin merkezi ve göz bebeği olduğunu ifade ederek, "Hem İMEAK Deniz Ticaret Odası hem de Antalya Şubesi olarak, Antalya'nın deniz turizminin sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Şube Başkanımız, Şube Yönetim Kurulumuz her daim, hem Antalya Büyükşehir Belediyesi ile hem de Valilik ile çok yakın çalışma halinde. Antalya'nın ve Antalyalıların deniz ilgili bütün sorunlarına el atıyoruz. Bugüne kadar iyi başardığımız çalışmalar var. Halen programımızda olan bölgede çekek yerlerinin çözüme kavuşması gibi programlarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda, birer birer bunları hayat geçireceğiz" diye konuştu.



Kaptanoğlu: "Antalya'yı Allah nazarlardan saklasın"



İMEAK DTO Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, DTO Antalya Şubesinin çalışmalarını yakından takip etiklerini belirterek, "Antalya'yı Allah nazarlardan saklasın. Antalya bizim çok önemsediğimiz bir şubemiz. Çok çalışıyorlar. Hep beraber elimizden geldiğince çok çalışıyoruz. Türkiye gelişen, büyüyen bir ülke. Antalya'da, sektörümüzde büyüyor ve gelişiyor. Biz sorunumuz bitse, diğer sorunlarımız başlıyor. Dolayısı ile daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Dinamik yapımızı korumaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz. Çok yakında Antalya'yı ziyaret edeceğiz" dedi.



Çakır: "Antalya en fazla üyeye sahip"



İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır da Antalya'nın İMEAK Deniz Ticaret Odası içerisinde en fazla üyesinin bulunduğu şube olduğunu belirtirken, "Antalya bölgesel olarak çok önemli bir yere sahip. Deniz turizmi açısında da çok önemli bir potansiyeli barındırıyor. Antalya'daki şubemiz ve üyelerinin sorunları ile yakından alakalıyız. Çözüm açısından odamız ciddi çalışmalar yapmakta. Antalya'da yapılan projelere destek vermekteyiz." - ANTALYA

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