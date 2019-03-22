Son Dakika Haberleri: Dto Çivril'de Temsilcilik Açıyor

Dto Çivril'de Temsilcilik Açıyor

1 saat önce

Denizli Ticaret Odası (DTO), Çivril, Çal, Baklan ve Bekilli İlçelerindeki üyelerine tek bir adresten hizmet verecek Çivril temsilciliğini açma kararı aldı.

Dto Çivril'de Temsilcilik Açıyor, System.String[]
Denizli Ticaret Odası (DTO), Çivril, Çal, Baklan ve Bekilli İlçelerindeki üyelerine tek bir adresten hizmet verecek Çivril temsilciliğini açma kararı aldı.

DTO Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın yönetiminde toplanan DTO Meclisi, 2019'un Mart ayına dair oturumda, önemli bir karar aldı. Odanın Çivril İlçesi'nde ticaretle iştigal eden kayıtlı üyelerinden gelen talepler doğrultusunda, Çivril'de faaliyet gösteren üyeleri ile Çal, Bekilli ve Baklan İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerine daha kolay ulaşılabilir ve etkin bir hizmet vermek amacıyla, Çivril ilçe merkezinde DTO'nun bir temsilciliğinin açılması teklifi, DTO Meclisi'nde oylandı.

"İlçelerimizde, hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerden gelen istek üzerine DTO Meclisi'ne sunulan tekliflerinin kabul edilmesinin özellikle bu bölgedeki ticaret erbabı tarafından sevinçle karşılandığını belirterek, alınan kararın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. BaşkanErdoğan, "Amacımız, hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmek. Böylelikle en kestirme, en hızlı yoldan işlerinin görülmesini sağlayıp, önlerindeki her türlü zorluğu kaldırmak istedik. Biz, onlar için varız. Çivril, Çal, Baklan ve Bekilli'deki üyelerimizin bu yöndeki taleplerini en kısa sürede karara bağlayıp karşıladığımız için mutluyuz" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

Bekilli, Baklan, Çal, Çivril, Ekonomi
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