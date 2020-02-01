DTO, EMITT 2020 Turizm Fuarına katıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO), 33 üyesini dünyanın alanındaki en büyük organizasyonlarından biri olan EMITT 2020 Turizm Fuarı'na götürdü.



DTO, turizm sektöründe yer alan üyesi firmaların temsilcilerinden oluşan 33 kişilik bir heyetle, dünyanın en büyük organizasyonlarından EMITT 2020 Turizm Fuarı'na Denizli'nin damgasını vurdu. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın önderliğindeki heyete Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi ile Denizli Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol da eşlik etti.



"Şehrimizin doğal güzellikleri, turizm yatırımları ile turistik işletmelerini, dünyaya tanıtıyoruz"



Başkan Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi'nin de stant açtığı fuarda yer alan firmaları tek tek ziyaret ederek, "Bu tür önemli organizasyonlarda el birliğiyle şehrimizin doğal güzellikleri, turizm yatırımları ile turistik işletmelerini, dünyaya tanıtıyoruz. EMITT 2020 Turizm Fuarı'na katılan DTO üyeleri ile kentimizden fuara katılan kurumlarımızın stantlarını tek tek ziyaret ettik gerek sektörleriyle gerekse fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk" dedi. - DENİZLİ