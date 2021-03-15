DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, ilk resmi ziyaretini ülkesi Nijerya'ya yaptı - Son Dakika

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, ilk resmi ziyaretini ülkesi Nijerya'ya yaptı

15.03.2021 18:51
DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, ilk resmi ziyaretini ülkesi Nijerya'ya yaptı, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğüne seçilen Ngozi Okonjo-Iweala, ilk resmi ziyaretini ülkesi Nijerya'ya yaptı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğüne seçilen Ngozi Okonjo-Iweala, ilk resmi ziyaretini ülkesi Nijerya'ya yaptı.

Okonjo-Iweala, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile başkent Abuja'da görüştü.

Okonjo-Iweala, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijeryalıların özellikle gençlerin sosyal medyadaki desteklerinin DTÖ'nun genel direktörlüğünü kazanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Genel Direktörlük yarışının zorlu geçtiğini hatırlatan Okonjo-Iweala, "Nijerya'nın başarmış olması gurur verici bir şey. Seçilmiş olmaktan onur duyuyorum." dedi.

Okonjo-Iweala'nın ziyareti kapsamında Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüşmesi bekleniyor.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Okonjo-Iweala, 1 Mart'ta başladığı görevini 31 Ağustos 2025'e kadar sürdürecek.

Dünya Ticaret Örgütü, Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, ilk resmi ziyaretini ülkesi Nijerya'ya yaptı - Son Dakika


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