"DTO İzmir Şubesi 16. Resim ve Kompozisyon Yarışması" şartları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'DTO İzmir Şubesi 16. Resim ve Kompozisyon Yarışması' şartları açıklandı - Son Dakika Ekonomi

"DTO İzmir Şubesi 16. Resim ve Kompozisyon Yarışması" şartları açıklandı

6 saat önce

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesinin çocuklara denizi sevdirmek ve deniz kültürünü aşılamak için 16 yıldır düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmasında geri sayım başladı.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesinin çocuklara denizi sevdirmek ve deniz kültürünü aşılamak için 16 yıldır düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmasında geri sayım başladı.

DTO İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasının konusu "Denizde eğlence", ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasının konusu ise "Denizlerimizden nasıl yararlanabiliriz?" olarak belirlendi.

Yarışmaya İzmir'deki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği belirtildi. Katılım için son tarihin 3 Nisan 2020 olduğu yarışmada eserlerin Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesine teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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