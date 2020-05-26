DTÖ, korsan maç yayınları yapan beoutQ'nun arkasında Suudi Arabistan olduğunu açıkladı - Son Dakika

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu sonucuna vardığını ve bu durumun Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma girişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, tamamı haziran ortasında yayımlanacak 130 sayfalık DTÖ raporu, korsan yayın yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın bulunduğunu ortaya koydu.

Böylece beoutQ ile Suudi devleti arasında doğrudan bir bağlantı kurulurken, raporun "uygulamada ülkenin lideri olan" Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın başkanlık ettiği Kamu Yatırım Fonunun İngiliz kulubü Newcastle United'ı satın alma planında "ciddi şüpheye" yol açacağı değerlendirildi.

DTÖ raporunu alan Premier Lig, yasal sürecin bir parçası olarak Riyad aleyhinde dava açarken, daha önce beoutQ ile hiçbir bağı olmadığını, hatta platformun Latin Amerika ülkelerinden yayın yaptığı iddia eden Suudi Arabistan'ın beyanlarının, Premier Lig'in satın almayla ilgili "yanlış ve yanıltıcı bilgi verilemeyeceğini" öngören kurallarına aykırı olabileceği ifade edildi.

"Son derece ahlak dışı eylemleri örtbas etmek istiyorlar"

Muhammed bin Selman'ın başkanlık ettiği Kamu Yatırım Fonu, Newcastle United'ın mevcut sahibi Mike Ashley'e 300 milyon sterlin teklifte bulunmuştu.

Satışın onaylanması durumunda Suudi grup, kulübün yüzde 80'ine sahip olacak.

Uluslararası Af Örgütü, Premier Lig'den satışın engellenmesini isterken, satın alma girişiminin "Premier Lig'in, küresel futbol değerleriyle çelişen son derece ahlak dışı eylemleri örtbas etmek için futbolun ihtişamını ve prestijini kullanmak isteyenlerin oyuncağı olma riskiyle karşı karşıya olduğu" uyarısında bulunmuştu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de satışın engellenmesini istemişti.

Kaşıkçı cinayeti

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.