Son Dakika Haberleri: DTO Meclisi, Kaymakam Türköz'ü ağırladı
Son Dakika Güncel Haber

DTO Meclisi, Kaymakam Türköz'ü ağırladı

51 dakika önce

Didim Ticaret Odası Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

DTO Meclisi, Kaymakam Türköz'ü ağırladı, System.String[]
Didim Ticaret Odası Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, konuk olarak ağırlandı.

Didim Ticaret Odasının meclisi, Ağustos ayı meclis toplantısına konuk olarak İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ağırladı. Meclis Başkanı Mete Telyakar, Yönetim kurulu başkanı Hilmi Erbaş ile meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantı öncesinde konuşan Meclis başkanı Telyakar tüm meclis üyelerinin geçmiş bayramını kutlayarak, davetlerine katılan İlçe kaymakamı Mehmet Türköz'e teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Oda başkanı Hilmi Erbaş, toplantıya katılan İlçe Kaymakamı Türköz'e teşekkür ederken, süreç içerisinde başta Aydın Milletvekilleri olmak üzere, tüm kurumların temsilcilerini toplantılarda ağırlayacaklarını ifade etti. Erbaş Didim'in başlıca sorunlarından olan yeni Devlet hastanesinin yapımı, Fen Lisesi yapımı ve Akyeniköy'den Didim'e yapılacak yeni yol çalışmaları konusunda taleplerini yinelerken Hastane ve Fen Lisesi konusunda lobi oluşturulması konusunda öncülük yapabilecekleri mesajını verdi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz Odanın davetlisi olarak toplantıya katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Didim'de karamsarlığa ihtiyaç yok. Didim'in sorunları ve eksileri var ama artıları da fazla. Bizler hep birlikte sorunları aşacağımıza inanıyorum. Sorunların bizlerde takipçisiyiz. Sorunlar planlı olarak çözülecektir."dedi. Konuşmaların ardından toplantıya geçilerek, gündem maddeleri ele alındı. - AYDIN
Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'dan gelip İzmir'e gelen kadın otel odasında istismara uğradı
Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 16:59:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DTO Meclisi, Kaymakam Türköz'ü ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]