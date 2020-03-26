DTO'nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DTO'nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ anlatıldı - Son Dakika Ekonomi

DTO'nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ anlatıldı

6 saat önce

Denizli Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Ticaret Odası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında işletme sahiplerine Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) hakkında bilgilendirme yaptı.

DTO'nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ anlatıldı, System.String[]

Denizli Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Ticaret Odası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında işletme sahiplerine Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) hakkında bilgilendirme yaptı. Canlı yayın yaklaşık 100 bin kişiye ulaştı.


Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin ve iş dünyasının merak ettiği soruları en yetkili isme iletme imkanı sundu. Bu kapsamda Işık, DTO'nun sosyal medya hesabında KÇÖ hakkında bilgiler vererek, canlı yayını izleyenlerden gelen soruları cevaplandırdı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen yayın, Denizlililer'den büyük ilgi gördü ilgili paylaşımlar 100 binin üzerinde izleyiciye ulaştı.


Denizli Ticaret Odası Özel Kalem ve Basın Müdürü Ömer Altıntaş ile birlikte DTO'nun Facebook sayfasındaki canlı yayına katılan Denizli Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklerinden biri olan KÇÖ ile ilgili yeni uygulamayı detaylarıyla anlattı.


KÇÖ'den faydalanma şartlarının esnetildiğini aktaran Işık, "Bu hem işverenimiz hem de işçimiz açısından önemli bir düzenlemeydi. Bir işçimizin bu destekten yararlanabilmesi için geçmiş 3 yıla ait 450 günlük sigorta priminin yatırılması gerekiyor. Bu, önceden 600 günlük bir süreydi. Son 60 günlük priminin ise kesintisiz olması lazım; önceden bu süre de 120 gündü. Bu iki şart sağlandığında, işverenimiz evraklarını tanzim edip, kurumumuza online olarak internet üzerinden gönderebilir. Biz de teftiş kuruluna gönderiyoruz ve onay sonrasında da ödemesi yapılıyor. Bu ödeneğe başvurabilmek için personel sayısı sınırlaması da yok" dedi.


Korona virüsten etkilenen tüm sektörler başvurabiliyor!


Ayrıca, istenilen evraklarla ilgili de bilgi veren Işık, iş verenlerin kısa çalışma talep formunu ve kısa çalışma uygulanacak işçi listesini kuruma internet üzerinden imzalı ve kaşeli olarak teslim edebileceklerini kaydederek, "İşletmenin belirtildiği vergi levhası veya işyeri açma ruhsatının fotokopisi de eklenirse, işyerindeki kısmi süreyle azalma veya tamamen kapatılma görüleceğinden, başka bir evraka ihtiyaç duymuyoruz. Büyük şirketler ise, yönetim kurulu kararını ek olarak verebilirler. İptal yazıları veya stokta artma belgeleri de yeterlidir. Kısacası korona virüs olayından etkilendiğini gösteren belgeleri istiyoruz. Destekten yararlanmak için sektör ayrımı da bulunmuyor." diye konuştu.


"Faydalı olduğuna inandığım bir uygulamaya imza attık"


Başkan Erdoğan ise yayından sonra bir araya geldiği Işık'ı, tebrik etti ve üyelerinin sorularına yanıt alması anlamındaki beklentilerini karşılama yönündeki çalışmalarına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti. Vatandaşa da yoğun ilgisinden dolayı teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Faydalı olduğuna inandığım bir uygulamaya imza attık. Gösterilen ilgi de ne kadar önemli ve doğru bir adım attığımızı teyit etme anlamında bizi sevindirdi" dedi. - DENİZLİ

Fatih Işık, Denizli, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:59 Kaynak: İHA

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