DTO sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika

DTO sağlık çalışanlarını unutmadı

17.12.2020 15:06
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Antalya'daki Oda ve Borsalar tarafından başlatılan "Varlığınız Sağlığımız" adı altında sağlık çalışanlarına 16 bin adet çiçek dağıtılıyor.

Antalya'daki Oda ve Borsalar tarafından başlatılan "Varlığınız Sağlığımız" adı altında sağlık çalışanlarına 16 bin adet çiçek dağıtılıyor.Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, pandemi döneminde zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek " Mart ayından bu yana ciddi bir pandemi süreci içerisindeyiz. Zorlu günler geçirmekteyiz. Bu zorlu süreçte her şeyden önemlisi bizlerin sağlığı için gece gündüz demeden canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarımızın hakkının ödenmeyeceğini biliyoruz. " dedi.

Sağlık Çalışanlarının özverili çalışmaları ve fedakarlıklarına moral olması için Antalya'da ki Oda ve Borsalar tarafından başlatılan "Varlığınız Sağlığımız" adı altında sağlık çalışanlarına 16 bin çiçek dağıtımı için ilk çiçekleri DTO (Deniz Ticaret Odası ) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ile birlikte ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsa Başkanı Ali Çandır, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına takdim ettiler.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen çiçek dağıtımına katılırken, pandemi döneminde zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek " Mart ayından bu yana ciddi bir pandemi süreci içerisindeyiz. Zorlu günler geçirmekteyiz. Bu zorlu süreçte her şeyden önemlisi bizlerin sağlığı için gece gündüz demeden canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarımızın hakkının ödenmeyeceğini biliyoruz. Onlar gece gündüz demeden, sağlıklarını hiçe sayarak, ailelerini günlerce görmeyerek canla başla çalışıyorlar, hastalığa yakalananları iyileştirmek için gecesini gündüzüne katıyorlar. Varlığınız, sağlığımız diyoruz ve tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyor, bu sürede hayata veda eden tüm sağlık çalışanlarını da rahmetle anıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

DTO sağlık çalışanlarını unutmadı
DTO sağlık çalışanlarını unutmadı

Ahmet Çetin, Ticaret, Antalya, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DTO sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika


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