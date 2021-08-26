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DTO, Uluslararası Mermer Fuarı'ndaki Denizlili firmaları yalnız bırakmadı - Son Dakika

DTO, Uluslararası Mermer Fuarı'ndaki Denizlili firmaları yalnız bırakmadı

26.08.2021 13:57
DTO, Uluslararası Mermer Fuarı'ndaki Denizlili firmaları yalnız bırakmadı, System.String[]

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen ve Denizli'den 21 firmanın katıldığı 26'ncı Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na adeta çıkarma yaptı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen ve Denizli'den 21 firmanın katıldığı 26'ncı Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na adeta çıkarma yaptı. Marble İzmir Fair 2021'deki stantları tek tek ziyaret eden Başkan Erdoğan, korona virüs salgınından dolayı yaklaşık iki yıldır ara verilen fuarların sektörlerin gelişmesinde ve büyümesinde büyük önemi bulunduğunu söyledi.

Marble İzmir Fair'in açılış törenine katılan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, daha sonra Denizlili firmaları fuardaki stantlarında ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Sektörlerini ve fuarı istişare ederek taleplerini dinledi. Başkan Erdoğan, pandemiden dolayı uzun bir aradan sonra düzenlenen uluslararası organizasyona, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Denizli Milletvekili Şahin Tin ile birlikte katılarak, fuara ve DTO üyelerine ne derece önem verdiğini gösterdi. Başkan Erdoğan, organizasyonla ilgili değerlendirmesinde, fuarları çok önemsediklerine dikkat çekti. Dünyanın neresinde olursa olsun ilgi ve katılımın yoğun olduğu tüm fuarlarda mümkün olduğu kadar çok sayıda üye ile yer almaya çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz de dünyanın neresinde olursa olsun her zaman her organizasyonda üreticimizin, üyemizin ve ihracatçımızın yanındayız. Denizli'mizi temsil eden firmalarımız ile üyelerimizi, bu büyük organizasyonda da yalnız bırakmadık. Denizlili 21 firmamızla yer aldığımız Marble İzmir Fair, herkese hayırlı ve uğurlu olsun. Fuarın açılış töreninin hemen ardından, Ege'nin incisi sanayi kenti Denizli'mizi temsil eden mermercilerimiz ve Denizli Ticaret Odamızın üyeleriyle bir araya geldik. Stantlarında ürünlerini inceledik; işletmeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi aldık" dedi.

"Denizli'miz, sektörde ihracat yapabilen iller arasında ön sırada"

Başkan Erdoğan ayrıca, ülkenin ikinci büyük doğal taş havzası olan Denizli'nin, sektörde ihracat yapabilen iller arasında ön sırada yer aldığını vurguladı. Erdoğan, "Denizli olarak, Türkiye'de üretimin en fazla olduğu 5 ilden biri durumundayız. 10 bin civarında çalışana iş sağlayan 123 işletmemizde işlenen ürünlerimize talep, oldukça büyük. Denizli'mizden çıkarılıp işlenen yaklaşık 300 milyon dolarlık mermer ve traverteni, 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Ülkemizin ikinci büyük doğal taş havzası olan Denizli'miz, sektörde ihracat yapabilen iller arasında da ön sırada Şehrimizdeki ocaklardan elde edilen mermer ve Denizli Traverteni'ni yurt dışına satarak ülkemize döviz kazandıran ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Denizlili firmalar, stantları ve ürünleriyle bu yıl da fuarın gözdesi

Yaklaşık 15 bini farklı ülkelerden olmak üzere 80 bin ziyaretçiye, yurt içinden ve 28 farklı ülkeden bin 077 katılımcı, 732 alım heyeti ile 10 binde fazla ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapması beklenen Marble İzmir Fair'de, Denizlili firmalar stantları ve ürünleriyle bu yıl da öne çıktı. - DENİZLİ

DTO, Uluslararası Mermer Fuarı'ndaki Denizlili firmaları yalnız bırakmadı
DTO, Uluslararası Mermer Fuarı'ndaki Denizlili firmaları yalnız bırakmadı
DTO, Uluslararası Mermer Fuarı'ndaki Denizlili firmaları yalnız bırakmadı
DTO, Uluslararası Mermer Fuarı'ndaki Denizlili firmaları yalnız bırakmadı

Doğal Taş, Türkiye, Denizli, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO, Uluslararası Mermer Fuarı'ndaki Denizlili firmaları yalnız bırakmadı - Son Dakika Ekonomi


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