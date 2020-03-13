DTO Yönetimi, Huzurevi sakinlerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel DTO Yönetimi, Huzurevi sakinlerini ziyaret etti - Son Dakika

DTO Yönetimi, Huzurevi sakinlerini ziyaret etti

6 saat önce

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

DTO Yönetimi, Huzurevi sakinlerini ziyaret etti, System.String[]

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası, artık sadece resmi işlemlerle kalmayan sosyal bir odadır. Aynı zamanda Denizli'nin en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak, sosyal sorumluluğumuz gereği gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz de var" dedi.


DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, yönetim kurulu üyeleri, Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne gitti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan'ın da eşlik ettiği ziyarette heyet, yaşlılarla kahvaltı yaptı. Yaşlılar ile bir araya gelen heyet sohbet etti. Program kapsamında binayı gezen, İl Müdürü Erdoğan ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hatice Temel'den bilgi aldı.


Başkan Erdoğan ile beraberindekiler, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek ellerini öptü ve hayır dualarını aldı. DTO Başkanı Erdoğan ile yönetimini karşılarında gören yaşlılar, yapılan sürprizden dolayı sevinçlerini dile getirerek teşekkür etti.


"Denizli Ticaret Odası, sadece resmi işlemlerle kalmayan sosyal bir odadır"


Ticaret odasının sadece resmi işlemlerde kalmadığını aynı zamanda Denizli'nin en güçlü sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası, artık sadece resmi işlemlerle kalmayan sosyal bir odadır. Aynı zamanda Denizli'nin en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak, sosyal sorumluluğumuz gereği gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz de var. Bunlardan biri de bugün huzurevimize yaptığımız ziyarettir. Buradan manevi olarak çok etkilendik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğümüz, yaşlılarımız için gerekenleri yerine getirmiş. Bize düşen ise, onları unutmadığımızı göstermekti. Kendilerinden hayır duası almak ve mutlu görmek, dünyalara değişilmez bir duygu. Bizlere rehberlik etmeleri dolayısıyla başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz olmak üzere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdiremiz ile personeline, bizleri çok sıcak karşılayan huzurevi sakinlerimize teşekkür eder, huzurlu ve mutlu günler dilerim" dedi. - DENİZLİ

Sivil Toplum Kuruluşu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
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