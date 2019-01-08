Dtso Bağımlılıkla Mücadele İçin Eylem Planı Hazırladı
1 saat önce
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), kentin önemli sorunlarından biri olan bağımlılık ile ilgili 2019 yılı eylem planı hazırladı.
Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), kentin önemli sorunlarından biri olan bağımlılık ile ilgili 2019 yılı eylem planı hazırladı.
DTSO meclis çatısı altında kurulan Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, DTSO yönetimi tarafından bağımlılıkla mücadelede etkili bir çalışma yapmak için 2019 yılı eylem programı oluşturuldu. Komisyonun oluşturduğu eylem programı kapsamında kamu kurum ve kuruluş, üniversite ile STK
'lar da dahil edilerek çalışmalara başlanacak.
DTSO bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Komisyonunun 2019 yılı eylem planı şöyle:
"Milli eğitim ve okul müdürlükleri ile birlikte yapılacak çalışmalar için bir broşür yapılması ve bu broşürlerin okullarda, okul personelleri, öğrenci ve öğrenci velilerine dağıtılması konusunda hazırlık yapılacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası üye iş yerlerine bağımlılık ile mücadele kapsamında bilgilendirme amaçlı ziyaretler yapılacak ve iş yerlerine farkındalık çalışmaları için yapılacak afişlerle destek vermesi sağlanacak. Diyarbakır'da bulunan tüm STK'lara bağımlılıkla mücadele ile ilgili konunun uzmanı tarafından bir seminer verilecek ve destek alınacak. Dicle Üniversitesi
ile birlikte bağımlılık ile mücadele sempozyumu düzenlenecek. Kentte bulunan belirli billboard ve yüksek noktalara farkındalık çalışmaları için hazırlanan afiş ve flamalar asılacak. Diyarbakır'da toplu taşıma araçları bu çalışma kapsamında giydirilecek. Bina yöneticilerine site yönetimlerine yönelik eğitim çalışmaları yapılıp broşür dağıtılacak." - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:16 Kaynak: İHA
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