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DTSO Başkanı Kaya, antrenör kursunu ziyaret etti

7 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, TFF Grassroots-C lisans antrenör kursunu ziyaret etti.

DTSO Başkanı Kaya, antrenör kursunu ziyaret etti, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, TFF Grassroots-C lisans antrenör kursunu ziyaret etti.


Kursiyerleri sahada ziyaret eden DTSO Başkanı Mehmet Kaya ağabeyi merhum Fikri Kayanin anısına düzenlenen TFF Grassroots- C lisans antrenör kursunda duygulu anlar yaşadı. Burada konuşan Kaya, TÜFAD Başkanı Abdulsamed Karakaş'a teşekkür etti. Kaya, "TFF antrenörlük kursunun Diyarbakır'da olmasında vesile oldu. Ayrıca rahmetli ağabeyim Fikri Kaya ve arkadaşı Mehmet Karaoğlan'ın anısına yapılması bizi çok mutlu etti. Kursiyerlerin alacağı bu eğitimler onların gelecekte başarılı birer antrenör olmasına vesile olacaktır" dedi.


Ziyaret hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kaya, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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