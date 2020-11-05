DTSO Başkanı Kaya, Diyarbakırspor yönetimi ile bir araya geldi
05.11.2020 10:09
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve sayman üye Nesih Aktepe, spor kulüpleri ziyaretleri turunda 52 yıllık efsane Diyarbakırspor'un yönetimi ile bir araya geldi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve sayman üye Nesih Aktepe, spor kulüpleri ziyaretleri turunda 52 yıllık efsane Diyarbakırspor'un yönetimi ile bir araya geldi.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi ekibi Diyarbakırspor, şehrin bileşenlerinden manevi destek almaya devam ediyor. Aynı zamanda Diyarbakırspor'un eski yöneticileri olan DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile sayman üye Nesih Aktepe, yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Siyabend Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Sıcak bir atmosferde geçen buluşmada kulüp başkanı Aydın, anlamlı ziyaret nedeniyle Kaya ve Aktepe'ye teşekkür ederek forma takdim etti.
DTSO Başkanı Kaya, bölgenin değeri olan Diyarbakırspor'un yeniden ayağa kalkmasını önemsediklerini dile getirerek üzerlerine düşen desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR
Son Dakika 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı