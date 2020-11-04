DTSO Başkanı Kaya Diyarbekirspor yönetimi ile buluştu - Son Dakika

DTSO Başkanı Kaya Diyarbekirspor yönetimi ile buluştu

04.11.2020 10:35
DTSO Başkanı Kaya Diyarbekirspor yönetimi ile buluştu, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Genel Sekreter Nesih Aktepe ile birlikte Diyarbekirspor kulübüne ziyarette bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Genel Sekreter Nesih Aktepe ile birlikte Diyarbekirspor kulübüne ziyarette bulundu.

Kulüp Başkanı Turan İlgin, İkinci Başkan ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar ile yöneticiler tarafından karşılanan Kaya ve Aktepe, ligde başarılı bir sezon geçiren Diyarbekirspor'un sezon sonunda şampiyon olacağına dair olan inançlarını dile getirerek başarı dileğinde bulundu. Kulüp Başkanı Turan İlgin ise anlamlı bulduğu ziyaret nedeniyle Kaya ve Aktepe'ye teşekkür ederek Mehmet Kaya'ya isminin yazılı olduğu 21 numaralı formayı takdim etti.

Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardında Kaya ve Aktepe kulübün tesislerini gezdikten sonra ayrıldı. - DİYARBAKIR

DTSO Başkanı Kaya Diyarbekirspor yönetimi ile buluştu
DTSO Başkanı Kaya Diyarbekirspor yönetimi ile buluştu

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Ticaret, Aktepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor DTSO Başkanı Kaya Diyarbekirspor yönetimi ile buluştu - Son Dakika Spor


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