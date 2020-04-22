DTSO Başkanı Kaya: "Kamu özel sektörün alacaklarını bugün ödemeyecekse ne zaman ödeyecek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DTSO Başkanı Kaya: 'Kamu özel sektörün alacaklarını bugün ödemeyecekse ne zaman ödeyecek' - Son Dakika Ekonomi

DTSO Başkanı Kaya: "Kamu özel sektörün alacaklarını bugün ödemeyecekse ne zaman ödeyecek"

6 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, özel sektörün kamu alacaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu özel sektörün alacaklarını bugün ödemeyecekse ne zaman ödeyecek" dedi.

DTSO Başkanı Kaya:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, özel sektörün kamu alacaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu özel sektörün alacaklarını bugün ödemeyecekse ne zaman ödeyecek" dedi.


DTSO Başkanı Kaya, özel sektörün kamu alacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Kaya, "Son yıllarda ekonomik anlamda çok önemli gelişmelerin yaşandığı ülkemizde virüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte çok ciddi bir duraksama içerisine girmiş bulunmaktayız. Dünya genelinde etkili olan ve devam etmesi halinde çok daha büyük can ve mal kaybının yanı sıra küresel ekonomik krizin de yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Ülkemizde bir yandan sanayileşme ve dış ticaret hacmi artarken, diğer yandan konut, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık ve diğer birçok kamusal yatırımlar da hız kesmeden devam ediyordu. Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürütülen kamusal yatırımlar sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamı da olumlu etkilemekte, ulaşım, barınma (toplu konut) ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesiyle toplumun refahın seviyesi her geçen gün artmaktaydı. Adeta bir şantiye alanına dönen ülkemizde sürekli olarak kamu ihaleleri yapılmakta, başta taahhüt firmaları olmak üzere tedarikçi firmaların ticaret yapabilme potansiyelleri sürekli artış göstermekteydi. Alt ve üst yapılarla birlikte sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sanayileşme hızının kesintisiz devamı için özel sektör de üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yapmanın gayreti içerisinde bulundu. Her ne kadar bazı taahhüt firmalarının hak edişleri zamanında ödenmese de yatırımlar kesintiye uğramadan yapılmaktaydı. Bu gibi durumlarda özel sektör kendi öz kaynakları veya banka kredileri ile üstlenmiş oldukları işleri zamanında bitirerek kamu hizmetlerinin aksamamasına büyük özen gösterdiğine hepimiz tanık olduk" diye konuştu.


"Korona virüs salgınından sonra özel sektörün dayanacak gücü kalmamıştır"


Bazı kamu kurumlarının yapmış oldukları ihalelerde üstlenici firmaların alacaklarını yıllarca ödemediklerini daha önce de dile getirdiklerini aktaran Başkan Kaya, şöyle devam etti:


"Oda olarak geçmişte de dile getirmiştik. Buna rağmen gerekli ödemeler yapılmamış, firmalar iflasın eşiğine getirilmişlerdi. Taahhüt firmaları ise her şeye rağmen üzerlerine düşen sorumlulukları ziyadesiyle yerine getirip, vatandaşın mağdur olmaması için özveriyle çalışmalarını sürdürmektedirler. Ancak 2020 yılının başında ortaya çıkan ve hızla bütün dünyayı tehdit eder hale gelen virüs salgınından sonra özel sektörün daha fazla dayanma şansı kalmamıştır. Geçmişte nakit ihtiyacını bankalardan temin ettikleri kredilerle karşılayabilen firmalar şimdilerde mevcut borçlarını ödeyemedikleri gibi yeni kredi kullanma şansına da sahip değiller. İşte tam da bu dönemde özel sektörün daha çok destek görmesi, özellikle kamu alacaklarının zamanında tahsili konusunda herkesin üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz. Toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu zorlu sürecin özel sektörü çok daha derinden etkilemekte olduğu gerçeğinden hareketle; Başta Dicle Üniversitesi olmak üzere, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve belediyeleri özel sektöre olan borçlarını zaman yitirmeden ödemeye davet ediyoruz." - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:43 Kaynak: İHA

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