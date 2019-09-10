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DTSO Başkanı Kaya sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi

4 dakika önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, 3. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

DTSO Başkanı Kaya sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, 3. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.


3. Sanayi Sitesi idare binasında düzenlenen istişare toplantısına DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet, 3. Sanayi Sitesi Başkanı Ekrem Kalkan ve site esnafı katıldı. Burada konuşan Kaya, site esnafının yaşadığı sorunları yerinde tespit etmek ve ortak çözüm bulmak için bir araya geldiklerini söyledi. Sanayi sitesi ile ilgili yaptıkları çalışmalara değinen Kaya, "Sanayi sitesi anayol girişinde yaşanan sorunlara ilişkin Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerin ardından yol sorununu çözüme kavuşturduk. Bizim amacımız kentimizin özellikle sanayi ile ilgili bu tür altyapılarının en az sorun teşkil edecek şekilde düzeltilmesidir. Bugün esnafı dinleyeceğiz, sizlerin yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak için meslek komitemiz ile birlikte bir yol haritası çıkaracağız" dedi.


3. Sanayi Sitesi Başkanı Ekrem Kalkan, anayol girişinde yaşadıkları sorunları çözdüğü için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ettiklerini söyledi.


Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantı sonrasında site esnafının belediye, emniyet gibi kurumlar ile çözülmesi gereken hususlar konusuyla ilgili girişimlerin başlatılması kararı alındı. - DİYARBAKIR

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:23 Kaynak: İHA
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