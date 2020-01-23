DTSO Başkanı Şahin'den üyelere duyuru - Son Dakika
Son Dakika Güncel DTSO Başkanı Şahin'den üyelere duyuru - Son Dakika

DTSO Başkanı Şahin'den üyelere duyuru

6 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 2020 yılı askıya alım işlemleriyle ilgili olarak oda üyelerinin mağdur olmamaları için bir açıklama yayımladı.

DTSO Başkanı Şahin'den üyelere duyuru, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 2020 yılı askıya alım işlemleriyle ilgili olarak oda üyelerinin mağdur olmamaları için bir açıklama yayımladı.


Şahin açıklamasında; "TOBB Kanununun içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın Ocak ayı içinde yerine getirilmesinden Oda Yönetim Kurulu sorumludur. Bu kapsamda, 2018 ve 2019 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 29 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, söz konusu yasa gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alarak; üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir" denildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Albayraklar Savunma, sektörden çekilme kararı aldı
İstanbul'daki devlet hastanesinde hareketli dakikalar! Acil servis kapatılıp çalışanlara maske dağıtıldı Fenerbahçe'den limit artırımı ve Vedat Muriç açıklaması "Yüzyılın Anlaşması" için İsrail basınından ilginç iddia! 28 Ocak'a dikkat çekildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:15:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DTSO Başkanı Şahin'den üyelere duyuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]