DTSO Başkanı Şahin "Devletimizden acil ek tedbirler alınmasını istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel DTSO Başkanı Şahin 'Devletimizden acil ek tedbirler alınmasını istiyoruz' - Son Dakika

DTSO Başkanı Şahin "Devletimizden acil ek tedbirler alınmasını istiyoruz"

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin yaptığı açıklama ile acil olarak bazı ek terbiler alınmasını beklediğini dile getirdi.

DTSO Başkanı Şahin

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin yaptığı açıklama ile acil olarak bazı ek terbiler alınmasını beklediğini dile getirdi.


Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona Virüs pandemisi dolayısı ile ülke genelinde bir çok kısıtlama ve önlem alınmış, bu durumdan en çok özel sektör kuruluşlarının etkilendiğini dile getiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, devletin acil ek tedbirlerini almasını beklediklerini dile getirdi. Başkan Şahin şöyle devam etti: "Bildiğiniz üzere ülkenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi lokomotifi özel sektör olmakla birlikte bu zor süreçte devletimizin almış olduğu ekonomi kalkanı tedbirleri dolayısıyla müteşekkiriz. 8 Nisan tarihinde TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile 365 oda ve borsa başkanının gerçekleştirmiş olduğu telekonferans toplantısında Türk Özel Sektörünün bu olağanüstü dönem dolayısıyla devletten oluşan beklentileri sıralanmış, bu taleplerin çözüme kavuşması adına da kamuoyu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu zor günler içerisinde de üretime devam edebilmek, ülkemizin kalkınmasına ara vermeden katkı sağlayabilmek ve istihdam konusunda hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek adına devletimizden acil olarak bazı ek tedbirler almasını bekliyoruz. Üyelerimizden almış olduğumuz geri dönüşlerde öncelikli olarak; Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi, mücbir sebep dışında bırakılan sektör ve alanların da mücbir sebep kapsamına alınması, Bekleyen kamu alacaklarının ödenmesi, Kamu alacaklarına yönelik Avans koşullarının basitleştirilmesi, KDV alacağı kadar koşulsuz/şartsız KGF kefaletinin sağlanması, Kredi Garanti Fonu limitlerinin kullandırılması, İhracat Stok Kredisinin açıklanması, Eximbank'ın teminat mektupsuz kredi verebilmesi, Leasing ödemelerinin ertelenmesi, Sanayide ve ticari işletmelerde elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, THY Kargo ücretlerinde indirim, Limanlardaki ardiye (Mersin Limanı gibi) ve demoraj ücretlerinin düşürülmesi, Ticari araçlarda MTV'nin 2020'de kaldırılması, Kar dağıtım kısıtlamasının gözden geçirilmesi, Kısa çalışma ödeneği koşullarının basitleştirilmesi, 450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması, Uygunluk incelenmesinin kaldırılarak doğrudan onay/kabul sağlanması, Ödeme alt sınırının asgari ücret, üst sınırının asgari ücretin 3 katı yapılması, Ödemelerin PTT Bank yerine maaş hesaplarına yapılması. Sendikal hareketlenmeye yönelik olarak İş bırakma, Grev Tehdidi ve Sözleşmeyi feshedip tazminat talebi konularının dikkatle takip edilmesi, Covid-19'un meslek hastalığı kapsamından çıkarılması, Talebi artan sektörler için esnek çalışma modeli ve geçici iş ilişkisinin önünün açılması, Sınır geçişlerinde karantina koşullarının gevşetilmesi, Vizesi biten şoförlere Gri Pasaport verilmesi, Serbest çalışan şoförlere (kamyon, otobüs, servis, taksi vb) doğrudan gelir desteği sağlanması ya da OTV'siz akaryakıt sağlanması, Market ve perakende mağazalarında müşterilere verilmesi zorunlu olan maskelerin kamu tarafından karşılanmasını talep ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:58 Kaynak: İHA

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